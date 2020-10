Bello Figo, chi è il rapper 28enne: foto, vita privata, curiosità

Chi è il rapper ghanese che ha fatto tanto discutere. La sua vita privata, le sue origini e tutto ciò che avete sempre voluto sapere su Bello Figo, ospite nella puntata di questa sera di Non E’ La D’Urso.

Ogni sua mossa è una polemica, una denuncia per diffamazione, uno scandalo: il ventottenne Paul Yeboah, in arte Bello Figo o Bello Figo Gu, è uno dei rapper più controversi e ironici della scena italiana, noto per le canzoni ironiche e irriverenti che giocano sui luoghi comuni e gli stereotipi tipici che vive ogni giorno.

Leggi anche–> Il Tre, chi è il rapper romano: il suo vero nome è Guido Senia

Le origini di Bello Figo

Bello Figo nasce nel 1992 in Ghana ed emigra in Italia nel 2004, quando aveva 12anni ed è diventato un fenomeno virale grazie a YouTube e al suo brano cardine “Non Pago Affitto”, in cui prende in giro e gioca sugli stereotipi razzisti che vivono gli immigrati nel nostro Paese. Diventa celebre dopo anni di parodie e cover divertenti di brani rap famosi già esistenti, grazie ai quali Bello Figo si è fatto conoscere sul web.

Leggi anche –> Gallagher | il trapper ruba un furgone Bartolini per il suo video

Dal 2016 in poi sono inziate le polemiche e le discussioni intorno a personaggio di Bello Figo soprattuto in occasione dell’uscita di brani come “Pasta al tonno“, “Sembro Vu Cumprà“ e“Referendum Costituzionale“ in cui vengono toccati, in modo ironico e talvolta sprezzante e provocatorio, temi scottanti come l’immigrazione, il razzismo, gli stereotipi.

Bello Figo ha suscitato l’ira di molti esponenti di gruppi di estrema destra dopo la sua apparizione al programma Dalla vostra parte: la sua lite con Alessandra Mussolini in cui ha sfoggiato tutta la sua ironicità e irreverenza, ha dovuto annullare diversi concerti per intimidazioni e minacce da parte di estremisti che lo hanno accusato di aver insultato gli italiani.

Leggi anche –> X-Factor, V3N3R3: chi è il rapper che ha diviso la giuria

Il rapper sarà ospite nella puntata di questa sera di Non è la d’Urso, lo show domenicale condotto da Barbara D’Urso insieme a Fabrizio Corona e Fausto Leali.