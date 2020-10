Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità e la felicità con Antonino, mettendo da parte la sua storia con Stefano.

L’inizio dell’estate è stata traumatica per Belen Rodriguez. Al termine del lockdown, infatti, lei e Stefano De Martino hanno deciso di prendere strade differenti, separandosi di fatto per la seconda volta. Un duro colpo per entrambi, ma specialmente per la soubrette argentina che in quel rapporto ed in quella famiglia aveva sperato tanto e non si attendeva che il ricongiungimento si sarebbe concluso con un nuovo addio.

Per un periodo di tempo ci sono state delle scaramucce social tra i due, ma con il passare del tempo Belen ha deciso di andare avanti e Stefano a ricostruire sé stesso e la propria vita. Il primo tentativo di dimenticare l’ex è avvenuto ad inizio estate, quando l’argentina ha intrecciato una breve relazione con Gianmaria Antinolfi. Il flirt è stato breve, ma la solitudine di Belen anche. Verso la fine dell’estate, infatti, un nuovo pretendente si è fatto avanti, quell’Antonino Spinalbese con il quale le cose sembrano diventare serie.

Belen dimentica Stefano: “Bisogna continuare a sognare”

Inizialmente la Rodriguez era restia ad ufficializzare il rapporto con l’hair stylist, ma da qualche giorno a questa parte ha abbandonato i timori e fatto entrare Antonino al centro della sua vita social, oltre a quella privata. I due sembrano in perfetta sintonia, tra uscite con amici e passeggiate romantiche ed ora pubblicano anche post mentre sono insieme. Di recente Belen ha confermato di essere finalmente serena e felice con un lungo post in cui spiega che questo nuovo percorso è l’ennesimo tentativo di rincorrere l’amore.

Ecco cosa scrive Belen: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora”. Insomma ormai la pagina Stefano è definitivamente voltata, e De Martino? L’ex fidanzato al momento sembra essere single, almeno ufficialmente, si dedica al figlio ed al cane che è entrato da poco in casa. Cambiamenti? Per il momento solo di look, il ballerino si è mostrato infatti con un paio di baffi lunghi che hanno spiazzato le fan.