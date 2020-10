Belen Rodriguez a letto con il nuovo fidanzato, video sexy su Instagram

Dopo la dolorosa rottura con Stefano Di Martino, Belen Rodriguez sembra aver trovato di nuovo la felicità. La sua nuova fiamma si chiama Antonino Spinalbese, e con lui la showgirl argentina trascorre la maggior parte del suo tempo. In un video pubblicato recentemente su Instagram li vediamo insieme, appena svegli al mattino: mentre Antonino prova a parlare in spagnolo porgendole la colazione, Belen lo prende in giro. I due si improvvisano poi insegnante e studente, e tra risatine e battute fanno colazione tra le lenzuola.

La showgirl questa volta gioca sul vedo e non vedo, stuzzicando la fantasia dei follower con immagini in bianco e nero. Nei video è ovvio che l’affinità è forte, e Belen sembra proprio una ragazzina al primo amore: mentre il suo Antonino mette in mostra il suo lato più sexy, lei è dolce e romantica, anche se resta come sempre molto passionale. Il fidanzamento sembra ormai essere ufficiale: sappiamo che Antonino ha accompagnato di recente Belen a Roma, dove la showgirl è andata per le registrazioni della nuova edizione del suo programma “Tu sì que vales”. Sappiamo anche Spinalbese ha già conosciuto Santiago, con cui la coppia ha organizzato un allegro picnic.

