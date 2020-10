Belen Rodriguez | sensualissima ed irresistibile si mostra così | FOTO

Strepitosa come sempre, Belen Rodriguez ogni vlta stupisce ed ammalia. La showgirl sa sempre come fare per essere ammirata da tutti.

Splendida, sensualissima Belen Rodriguez. La 36enne argentina continua ad imperversare su Instagram, dove il suo profilo è in assoluto il più seguito in Italia, dall’alto dei suoi 9,7 milioni di followers. A tallonarla, ma a qualche milione di fans in meno, c’è la sola Diletta Leotta. La sudamericana è sempre molto amata e del resto lei non fa niente per non farsi amare ed adorare. Sempre più bella, la conturbante Belen si mostra sempre in pose magnifiche.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci con Piero Barone de Il Volo? Scoop a Pomeriggio 5

I social rappresentano anche quello che è lo specchio del suo umore. Dai contenuti che posta abbiamo sempre potuto intuire quale fosse lo stato emotivo della Rodriguez. Che durante il periodo vissuto immediatamente dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino, si era spesso abbandonata a dei messaggi nei quali faceva capire di essere preda di pene d’amore. Poi però ha saputo tirarsene fuori, passando anche per qualche flirt estivo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi ammette: “Tra me e Raimondo Todaro c’è tanta complicità”

Belen Rodriguez, splendida ogni volta di più

Visualizza questo post su Instagram El se acercó le preguntó si estaba bien….. 🎼 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ott 2020 alle ore 10:37 PDT

Prima si era lasciata andare con Gianmaria Antinolfi, poi ha trovato una più ideale collocazione sentimentale con Antonino Spinalbese, suo parrucchiere di fiducia. L’uomo, 26 anni, e di circa dieci più giovane di lei, ha saputo diventare dapprima un buon amico per poi divenire addirittura amante. Ed essere in questo invidiatissimo dall’Italia intera.

LEGGI ANCHE –> Il famoso cantante annuncia sui social: ‘Ho un tumore al cervello”