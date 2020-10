Stasera in tv, Live non è la D’Urso: ospiti, anticipazioni e novità

“Non è la D’Urso”: tutte le anticipazioni e gli ospiti del live show di Barbara D’Urso in onda su Canale5 questa sera

Si preannuncia una serata caldissima per ospiti e argomenti nella puntata di questa sera di Non è la D’Urso, il seguitissimo live show in onda su Canale5 dalle 21.20.

Tra i nomi che spiccano nella scaletta degli ospiti sicuramente quelli di Iconize e Fabrizio Corona.

Due ospiti che fanno discutere

In apertura del programma potrebbero esserci delle considerazioni sulla situazione Coronavirus in Italia, anche in seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui viene presentato il nuovo DPCM, in onda in queste ore su Rai1. Entrando nel vivo dello show, stasera a Non è la D’Urso due ospiti choc: Iconize e Fabrizio Corona, nomi che Barbara ha “spoilerato” nella puntata pomeridiana di Pomeriggio Cinque di venerdì scorso.

Fabrizio Corona è certamente un personaggio sulla bocca di tutti, tanto per cambiare, per le ultime vicissitudini che hanno fatto il giro del web: di recente ha annunciato di essere risultato positivo al Covid19 e i vari sfoghi in seguito alla decisione del Tribunale di Milano di condannarlo a 9 mesi di carcere, tempo che aveva scontato in affido terapeutico che gli è stato revocato per cattivi comportamenti. “Nina (Moric) è impazzita e mi odia. Carlos è scappato dalla madre, ma ora è tornato.Sono disperato non so più che cosa fare per proteggere mio figlio” così Corona si era sfogato al telefono con Roberto Alessi di Libero.

Insieme a Fabrizio Corona, vedremo nello studio di Barbara D’Urso anche l’influencer Iconize, che ha ricevuto da poco un Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli per aver finto un’aggressione a sfondo omofobo facendo molto discutere e scatenando l’ira di molti, sul web non, accanto al trapper Bello Figo e Fausto Leali al centro di un uragano mediatico per le frasi razziste pronunciate al Grande Fratello VIP che gli sono costate la squalifica.

Una serata all’insegna delle polemiche e dei confronti accesi, non perdete l’appuntamento con Barbara D’Urso stasera alle 21,20 su Canale 5!