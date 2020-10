Nuovo Dpcm in arrivo, decisione d’urgenza del Governo nella notte

Nelle prossime ore andrà in vigore un nuovo Dpcm per combattere l’emergenza Coronavirus: nella notte c’è stato un vertice a Palazzo Chigi

Ancora un nuovo Dpcm per combattere l’emergenza Coronavirus: a Palazzo Chigi c’è stato un vertice notturno con diverse ipotesi prese in esame. In primis, ci sarebbe anche quella del coprifuoco dalle 22 senza arrivare a un lockdown. Inoltre, ci sarà un incontro con le Regioni per prendere una decisione definitiva. In Lombardia, per esempio, già da questa sera i pub e ristoranti chiudono alle 24. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10mila nuovi contagi su 150mila tamponi e 55 morti.

Leggi anche –> Coronavirus, teoria negazionista della sorella di Ronaldo: “Grande frode”

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo torna in Italia: è positivo al Coronavirus

Nuovo Dpcm in arrivo, le varie ipotesi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Possibile anche la chiusura di palestre, piscine, scuole calcio, associazioni dilettanti, centri estetici, cinema e teatri soltanto dopo l’indice di contagio Rt che è diventato nuovamente elevato. Nella serata di ieri lo stesso Premier Conte ha svelato: “Di fronte a una seconda ondata che sta coinvolgendo tanti altri Paesi siamo tutti preoccupati”. Poi ha aggiunto: “Questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari e anche le economie e i tessuti sociali. Siamo anche stanchi. In nostri cittadini sono stanchi, vengono già da una prova durissima”. Una decisione che sarà davvero dura per tutti gli italiani che arrivano da momenti duri. Non ci sarebbe così un vero e proprio lockdown, ma soltanto la chiusura di attività meno importanti al momento per limitare così i contagi per Coronavirus. Tra domenica e lunedì andrà in vigore così un nuovo decreto per le prossime settimane arrivando così a Natale in una situazione di stabilità, questo sarebbe l’augurio da parte di tutti.