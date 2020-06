Emma Marrone X Factor 2020 | lei tra i giudici | la reazione della De Filippi

Ufficiale il sodalizio Emma Marrone X Factor 2020. La cantante salentina farà parte della squadra dei giudici. Maria De Filippi reagisce così.

È ufficiale: Emma Marrone a X Factor 2020. La cantante salentina non sarà ovviamente in gara ma presenzierà nel talent show musicale in qualità di giudice.

La 35enne nativa di Firenze ma di origini pugliesi è nata artisticamente ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, diretto competitor di X Factor. E Ad ‘Amici’ ha anche fatto più volte da coach negli show serali, dopo avere vinto l’edizione del 2010. Il compito di Emma Marrone a X Factor 2020 sarà quello di presenziare alle audizioni per scegliere tre concorrenti da fare entrare nel programma, passando da Bootcamp e Home Visit.

Emma Marrone X Factor 2020, Maria De Filippi “felice ed orgogliosa”

A presentare la trasmissione sarà Alessandro Cattelan, il quale ha già raccolto una risposta che ha destato curiosità in merito a quella che è stata la reazione di Maria De Filippi a questa notizia. Nel corso di ‘E Poi c’è Cattelan’, Emma ha detto che la moglie di Maurizio Costanzo è stata la prima persona ad avere saputo tutto. “Ed era molto contenta ed orgogliosa per me”. Una reazione prevedibile in quanto la De Filippi è molto legata alla Marrone. Che in questa avventura sarà affiancata anche da Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Per questi ultimi due si tratta di un ritorno nelle loro vesti di giudici.

