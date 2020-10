L’intera famiglia Powell è andata incontro ad un devastante incidente. Gli unici a sopravvivere sono stati il padre e la figlia neonata.

La famiglia Powell è stata completamente distrutta da un devastante incidente d’auto. La macchina sulla quale viaggiavano la madre, il padre, e i 4 figli si è schiantata contro un camion, e per 4 di loro non c’è stato più niente da fare. La notizia ha scosso tutto il vicinato e gli amici più cari, che stanno ancora elaborando il terribile lutto.

A bordo della Subaru si trovavano mamma Zoe Powell, di 29 anni, Josh Powell, di 30 anni, una piccola neonata, e i 3 figli Phoebe, Simeon, e Amelia, di 8, 6 e 4 anni. Lo schianto è avvenuto lunedì 12 Ottobre, in prossimità di Oxford, e ha portato via la madre e i tre bambini.

Josh è rimasto da solo con la piccola neonata, perdendo la moglie Zoe e i figli Phoebe, Simeon, e Amelia. Entrambi i sopravvissuti sono stati immediatamente trasportati in ospedale dopo lo schianto, e si trovano tuttora in condizioni gravi. La Polizia della Thames Valley ha comunque dichiarato che nonostante le condizioni critiche, i due “stanno mostrando segni di miglioramento e ci si aspetta una totale ripresa“.

A Josh è stata comunicata la dolorosa notizia della perdita della maggior parte dei membri della sua famiglia. A raccontarlo al The Sun sono stati alcuni amici della Chiesa di Chinnor, nell’Oxfordshire. Ancora non si hanno notizie sulla reazione dell’uomo e sul suo stato psicologico.

Incidente vicino ad Oxford: un’intera comunità in lutto

La maggior parte della famiglia Powell è stata spazzata via da un terrificante incidente. L’intera comunità e gli amici si trovano al momento in lutto, e nessuno è mancato di rivolgere loro sentite parole d’addio. I vicini non hanno fatto altro che descriverli come persone ‘deliziose’. Anche la Chinnor Community Church, della quale facevano parte i Powell, si è espressa in merito all’accaduto. “La notizia della morte di Zoe, Phoebe, Simeone e Amelia ha sconvolto e rattristato non solo la famiglia della chiesa, ma anche l’intera comunità di Chinnor, all’interno della quale erano conosciuti e amati. I nostri pensieri sono rivolti a loro mentre preghiamo per la guarigione di Josh e di sua figlia”. Dopo l’incidente è stata istituita una raccolta fondi, alla quale hanno già contribuito più di 1.500 persone