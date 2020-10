Un grave incidente in bici finisce con la morte di una delle persone coinvolte. Il dramma ha luogo all’improvviso su di una pista ciclabile.

Un incidente in bici si è concluso in maniera inaspettata con un tragico epilogo. Infatti si registra la morte di un uomo, a seguito di uno scontro tra due veicoli a pedali avvenuto su di un tratto della pista ciclabile del Lungotevere della Vittoria. La vittima ha perso la vita dopo una caduta.

LEGGI ANCHE –> Incidente devastante, famiglia distrutta: morta mamma e tre bimbi piccoli

Gli è stato fatale l’avere battuto la testa contro un mezzo parcheggiato all’interno dello spazio apposito delimitato dalle strisce. L’incidente in bici ha avuto luogo nella giornata di martedì 13 ottobre 2020, di pomeriggio. Erano le ore 16:00 all’incirca quando tutto è accaduto. Il luogo di questo dramma inatteso ha visto l’arrivo dei Vigili Urbani facenti parte del gruppo Prati. I tutori dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica di quanto successo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragusa, terribile incidente auto-moto: muore un 28enne

Incidente in bici, le protezioni non sono servite ad impedire la tragedia

Entrambe le biciclette erano dirette nella stessa direzione di marcia. Non si sa però per quale motivo quella condotta dalla persona deceduta abbia urtata l’altra. Questo ha portato l’uomo che ha perso la vita a cadere, sbattendo contro il veicolo in maniera fatale. A nulla gli è servita la protezione fornita dal casco, che aveva regolarmente assicurato alla testa. Lui era dell’apparente età di circa 60 anni e doveva trattarsi quasi certamente di un individuo esperto in materia di ciclismo, a giudicare dall’abbigliamento indossato. Non ancora nota la sua identità. Quanto di tragico avvenuto rappresenta un dramma che si è verificato in circostanze del tutto inattese, dal momento che si è verificato su di un percorso sicuro e con l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi incidente | il frame video prima dello schianto | FOTO