Tremendo e violentissimo incidente stradale, il drammatico episodio finisce con l’uccidere due ragazze adolescenti ed un giovane che si trovava alla guida. Altri due sono ricoverati in gravi condizioni.

Un tremendo incidente stradale ha provocato la morte di tre persone. E purtroppo il computo delle vittime presenta anche due adolescenti, tra gli individui che hanno perso la vita. In tutto ciò risultano esserci anche altre due soggetti subito sottoposti a ricovero in codice rosso in ospedale. Le loro condizioni sono definite come estremamente gravi e sono in pericolo di vita entrambe.

L’incidente stradale è avvenuto nella regione delle West Midlands, in Inghilterra. L’auto sulla quale tutti quanti stavano viaggiando è finita con lo schiantarsi contro un albero, nella località di Kingswinford. Ora della Skoda Fabia gialla che trasportava tutti i coinvolti in questo tremendo schianto non restano che dei rottami. Al volante c’era un giovane di 20 anni, morto sul colpo assieme a due minorenni che si trovavano invece sul sedile posteriore.

Incidente stradale, la polizia sta cercando di capirne i motivi

I soccorritori di polizia e vigili del fuoco li hanno trovati già privi di vita. Subito i sanitari del soccorso medico hanno caricato i due superstiti, un ragazzo ed una ragazza, a bordo di altrettanto ambulanze. Da lì è partita una corsa verso il più vicino ospedale. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso e sono ora impegnati con la ricostruzione della dinamica di questo terrificante incidente stradale. Lo schianto si è verificato nella serata di martedì 13 ottobre 2020, poco prima delle ore 21:00 locali. E le autorità si stanno avvalendo anche delle immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza installate in strada. Contestualmente la polizia ha anche diffuso un comunicato in cui richiede assistenza a chiunque abbia assistito allo schianto dal vivo.

