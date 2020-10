Roland Garros, Sinner da applausi: si arrende solo al grande Nadal

Un match davvero da applausi, quello tra Jannik Sinner e Rafa Nadal. Il giovane tennista italiano ci ha provato in tutti i modi, ma sarà una stella mondiale

Una serata davvero per i grandi appassionati di tennis. Jannik Sinner ce l’ha messa tutta contro lo spagnolo Rafa Nadal perdendo 7-6, 6-4, 6-1 al Roland Garros. Il match è stato duro, il giovane tennista italiano ha provato a mettere in difficoltà il campione con il primo set che è durato 72 minuti. Contro il re della terra rossa Jannik l’ha messo sicuramente in difficoltà, soprattutto nella prima parte andando vicinissimo a vincere il primo set e dimostrando una maturità e sicurezza fuori dal comune vista la giovane età. La partita è stata davvero emozionante: sui social sono arrivati anche numerosi attestati di stima per l’altoatesino dai giornalisti che hanno assistito al match.

LEGGI ANCHE –> Jannik Sinner | età, carriera, vita privata | tutto sul fenomeno del tennis italiano

Roland Garros, prova eroica per Sinner

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sinner ha dimostrato di poter diventare una stella mondiale già da subito per entrare nell’Olimpo del mondo del tennis. Una prova di forza per due set, poi si è dovuto arrendere alla roccia Nadal che vola in semifinale dove affronterà l’argentino Diego Schwartzman. Oggi ultimi due quarti maschili: Rublev-Tsitsipas e Djokovic-Carreno Busta.