Cosa fare e dove andare in occasione del ponte di Ognissanti 2020

Il weekend del Ponte di Ognissanti 2020 è ormai alle porte. Poiché il 2 novembre cade di lunedì ci possiamo organizzare per una vacanza di qualche giorno e, in occasione di Halloween, potreste anche decidere di optare per una meta un po’ spaventosa e misteriosa!

Poiché quest’anno per l’emergenza Coronavirus non potremo festeggiare in discoteca e nemmeno partecipando a party a tema, l’ipotesi di crearsi un po’ di mistero andando in vacanza in un luogo “spaventoso” è la più accreditata!

Luoghi misteriosi da visitare per il ponte di Ognissanti 2020

Quali sono allora i luoghi misteriosi da poter visitare durante il Ponte di Ognissanti che soddisfino la voglia di Halloween quindi di zucche, streghe, fantasmi e paura? In Italia di location da paura ce ne sono molte.

Non perché siano brutte o poco ricche di attrazioni, ma perché castelli, mura e altre aree storiche conferiscono a quella determinata città un fascino particolare e misterioso!

Triora: siamo in provincia di Imperia e questo borgo è conosciuto come il Paese delle Streghe e girovagando per le strade antiche si respira un’aria misteriosa. Si dice infatti che quando nel 1500 il paese fu colpito da una violenta carestia fu tutta colpa delle streghe che vivevano nascoste nel borgo.

Osimo: ci spostiamo nelle Marche in provincia di Ancona. La cittadina, vista a primo impatto non presenta niente di particolarmente strano, ma il mistero si svolge tutto sottoterra.

Precisamente nel labirinto sotterraneo che collega i palazzi di Osimo. Qui è probabile che si incontrassero i Templari visto che, nei suoi corridoi si trovano statue veramente spaventose.

Moncalieri: questa è una cittadina meravigliosa, ma qui si trova il Castello più infestato di tutta Italia. Pare che si abitato da presenze molto misteriose e tetre come il fantasma di un uomo murato vivo, un uomo condannato a morte, una promessa sposa assassinata…

Insomma, sono loro che vivono nel castello di Moncalieri, ma la leggenda più famosa legata a questo posto misterioso riguarda un cavaliere, amante della promessa sposa del padrone del castello.

Quando il tradimento venne scoperto la donna venne uccisa e il cavaliere partì per lottare nella Terra Santa ma venne seppellito a Moncalieri e il suo fantasma pare si aggiri nelle vicinanze.

Queste sono alcune idee di viaggio per il ponte di Halloween 2020. Se vi state chiedendo dove si festeggia e cosa fare per Halloween in Italia ecco qualche suggerimento per voi!