La madre e la fidanzata di Massimiliano Morra sembrano essere arrivate ad un punto di rottura con Adua Del Vesco e la incoraggiano a non dire più bugie.

Tra i finti fidanzati Massimiliano Morra e Adua Del Vesco la diatriba è ancora lontana da essere conclusa. Dopo le accuse e le discussioni tra i due, parlano la madre e la fidanzata dell’attore napoletano, che è entrato nel mondo dello spettacolo grazie alla vittoria di Mister Italia.

La signora Patrizia e Dalila, che di professione fa la ballerina, hanno parlato pubblicamente di Adua Del Vesco, chiedendole di smettere di infangare Massimiliano con bugie e dicerie. Le due hanno parlato nel settimanale “Chi“, in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo”, così dice la madre di Morra. “Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”.

Le parole di mamma Patrizia e Dalila per Massimiliano Morra

La signora Patrizia ha un ottimo rapporto con il figlio ed è lo stesso per la sua fidanzata, con la quale Massimiliano Morra sta insieme da anni. “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così”, ha ribadito. La giovane lo difende dal primo giorno in cui l’attore è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” e non si è fatta tante remore a lanciare qualche frecciatina sui social contro la sua “ex”, Adua Del Vesco.

“Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”, queste le parole di Dalila su Adua. Sembrerebbe che tra l’attrice siciliana e Morra i rapporti all’interno della Casa stiano migliorando giorno dopo giorno. Nella nona puntata Massimiliano è finito nel tugurio ed ha portato Adua con sé. Durante una chiacchierata con Dayane Mello, invece, ha ricordato i tempi in cui era cotto dell’attrice, provando per lei un forte sentimento. Ma per il napoletano è in arrivo un’altra bufera: l’ex agente dei vip Lele Mora, ha rivelato che l’attore non è gay ma che per anni è stato l’amante di un uomo facoltoso, che gli avrebbe promesso la partecipazione al “GF Vip“.