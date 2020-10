Al Grande Fratello Vip è arrivato il momento della verità: sul “caso” della presunta omosessualità di Massimiliano Morra si confronteranno Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi.

Massimiliano Morra è gay oppure no? Stasera al Grande Fratello Vip dovrebbe arrivare la risposta definitiva su questo particolare pettegolezzo. Ma facciamo un passo indietro e vediamo chi ha detto cosa.

La verità su Massimiliano Morra

“Se fossi una stratega e una falsa che è venuta qua dentro con un piano – ha affermato Adua Del Vesco rivolgendosi a Tommaso Zorzi -, l’avrei gestita diversamente perché nel sederino è tornata a me. Io ho detto una bugia sul fatto che non ci siamo incontrati o visti. Quando sei venuto da me, ci siamo presentati. Ci siamo chiesti: ‘Ma tu conosci qualcuno dentro?’. Io ti ho detto che conoscevo Massimiliano ed ero molto preoccupata. Tu mi hai chiesto: ‘Ma siete stati insieme?’, io ti ho detto di sì. E tu hai detto: ‘Ma tanto lo sanno tutti che è gay’. E io non ho detto niente, ma tu hai detto che ho annuito. Ti ho chiesto scusa se ho detto che non ci siamo incontrati, ma per il resto io non l’ho detto”. E ancora: “Ho detto la verità perché è un peso che mi portavo da troppo tempo perché mi ha fatto soffrire. Le uniche persone che sapevano erano la mia famiglia e il mio ragazzo, che c’è sempre stato. Sono 14 anni, io ho avuto un solo ragazzo che è lui. E basta”.

Ma Tommaso Zorzi ha voluto mettere i puntini sulle “i”: “Io ti ho chiesto: ‘Ma cos’è gay?’, non ho detto ‘Tutti sanno che’. Quello che ho letto nelle tue parole è un po’ di titubanza, che poi dopo ho capito perché c’era la titubanza. Io essendo ladro, ti dico: ‘Cos’è gay?’. E così l’ho raccontata anche in confessionale. Io da gay, ho detto ‘Cos’è gay?’”. Quindi “io nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay, quando eravamo in albergo. Adua non ha detto la verità. Sentirla parlare, giustificandosi con Massimiliano, sapendo io tutta la roba che aveva detto anche a me, l’ho trovata un po’ schifosa come cosa. Sapendo quello che aveva detto a me, vederla negare con il rosario in mano”.

Per farla breve, Adua Del Vesco sostiene di non avere mai risposto alla domanda di Tommaso Zorzi mentre l’influencer, vedendola titubare, avrebbe preso quella reazione per una rivelazione o una confessione. Ne sapremo di più a breve…

EDS