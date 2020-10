Grande Fratello, Morra perdona Adua: dubbi per la Ruta

Una situazione davvero particolare che ha fatto sorgere tanti dubbi nella Ruta: Morra ha perdonato la stessa Adua dopo la rivelazione al Grande Fratello

Ancora novità importanti nella casa del Grande Fratello. Adua Del Vesco ha svelato che Massimiliano Morra è omosessuale, mentre lui non si è arrabbiato: anzi, ha perdonato abbracciandola. E così Maria Teresa Ruta ha nutrito numerosi dubbi nei confronti dell’attore affermando: “Non so se c’è stato un fraintendimento o meno. Mia figlia avrà anche sbagliato, io non voglio difenderla, non ho parlato troppo con lei di quel sogno che tu avresti fatto. Tu te la sei presa moltissimo”. Poi ha aggiunto: “Qualcuno però ha detto che tu sei gay e dopo 5 minuti tu eri abbracciato ad Adua e invece non hai chiesto scusa a Guenda. Adua è stata fraintesa, perfetto, Guenda è stata fraintesa, ok, ma perché tu sei arrabbiato solo con una? Hai avuto due pesi e due misure. Tu eri abbracciato con Adua subito dopo”.

Grande Fratello, la risposta di Morra alla Ruta

Così lo stesso Massimiliano Morra ha risposto alla Ruta svelando le sue motivazioni per aver perdonato Adua: “Avevo creduto a lei, mi ha svelato di non aver detto che sono omosessuale. Lei sa benissimo che non lo sono. Comunque ha avuto dei problemi di disturbi alimentari: a volte queste cose ti fanno dire cose non vere. Può succedere, ci sono persone che conosco che hanno avuto disturbi alimentari”. Una spiegazione davvero assurda che ha fatto infuriare ancor di più Maria Teresa: “No, dai, no, cose non veritiere magari le dicono all’interno della famiglia o ai propri amici, non in queste situazioni, poi lei ne è uscita e noi seguiamo una terapia.