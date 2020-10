Chiara Ferragni Unposted: dove si è sposata con Fedez? La location

Dove si è sposata Chiara Ferragni? Tutto sulla Dimora delle Balze vicino a Noto e la città di Palazzolo Acreide.

Va in onda questa sera Chiara Ferragni Unposted il documentario dell’imprenditrice digitale moglie di Fedez. Tante le curiosità che vengono svelate nel film e tante ancora quelle da svelare ai fan. Da poco la coppia Chiara Fedez ha svelato, con la complicità di Leone il sesso del nuovo nascituro che arriva in famiglia Leone. Ma guardando il documentario molti si saranno chiesti dov’è la località in cui si sono svolte le nozze di Chiara Ferragni.

Dove si è sposata Chiara Ferragni?

Dove si è sposata Chiara Ferragni con Fedez? Era il 1° settembre 2018 quando il rapper e l’influencer sono convolate a nozze in una straordinaria località nei pressi di Noto. Siamo in Sicilia e proprio qui si è svolto il matrimonio da sogno dei due amatissimi artisti. Nello specifico la località prescelta è la Dimora delle Balze.

Dimora delle Balze a Noto: dove si è svolto il matrimonio

Sul sito si legge che questa è la location giusta per un evento magico grazie alla natura circostante e alla bellezza della tenuta, un luogo straordinario e dal design contemporaneo. Le attività offerte sono svariate e pensate appositamente per il benessere dei clienti che vogliono comfort e cultura. A poca distanza si trova inoltre un luogo da sogno, la città Patrimonio UNESCO di Palazzolo Acreide.

Oltre a questo ciò che rende la Dimora delle Balze un luogo speciale sono anche le stanze. Sono 11 in totale con dimensioni variabili dai 20 ai 45 metri quadri. Tutte sono diverse le unte dalle altre per colore e design, ma non solo. Ogni stanza ha anche un concept e una storia tutta sua da raccontare.

Cosa vedere a Noto?

Cosa vedere quindi in una gita qui? Sicuramente Palazzolo Acreide, culla di cultura e di civiltà antiche. Ma anche la città di Noto merita sicuramente di essere scoperta. Potrete passeggiare tra le sue vie, scoprirne lati misteriosi e sconosciuti ai turisti, soprattutto ora che siamo in bassa stagione e la Sicilia non è presa d’assalto dai turisti come al solito.

Certo, per regalarsi una vacanza di lusso come il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni bisogna avere molte disponibilità economiche, ma in realtà basta un budget ridotto per potersi godere lo spettacolo di queste location italiane da sogno!