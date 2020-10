Chiara Ferragni incinta, ecco come lo ha detto a Fedez – VIDEO

Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio, lei e Fedez hanno rivelato la notizia “al pubblico” due giorni fa. Oggi il rapper ha pubblicato il video di quando lo ha scoperto.

La coppia Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) aspetta il secondo figlio. I VIP hanno rivelato la notizia ai fans due giorni fa, 1 ottobre 2020, ma nelle ultime ore continuano ad aggiungere dettagli emozionanti. Ieri pomeriggio Chiara ha pubblicato il video con cui lei e il marito annunciavano l’arrivo del secondo figlio alla loro famiglia:

I Ferragnez di nuovo in dolce attesa, la reazione di Fedez quando ha letto il test di gravidanza

Oggi è stato Fedez a pubblicare un altro video molto emozionante: il cantante ha registrato il momento in cui la coppia ha letto il test di gravidanza, e ha poi scoperto di essere di nuovo in dolce attesa. “Sono una mamma doppia” ha esclamato Chiara commossa, subito dopo aver letto il risultato del test.

Nei commenti del post, i fans e lo stesso Fedez prendono in giro (con dolcezza) Chiara per i suoi urletti emozionati. Scrivono: “Fede dal verso del delfino dovevi capire che era positivo daiii! Le basiiii fedeee le baaasiii!”, “Mi stavo commuovendo ma poi Chiara si è trasformata in un dinosauro e niente” e ancora “Stavo per andare a spegnere la caffettiera”.

