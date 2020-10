Elisabetta Gregoraci con Piero Barone de Il Volo? Scoop a Pomeriggio 5

Si ipotizza di un flirt tra Elisabetta Gregoraci e il cantante de Il Volo, Piero Barone. A lanciare lo scoop è Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Da quando Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di “essere innamorata” fuori dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, che i maggiori siti di gossip si stanno interrogando su chi sia il fortunato spasimante della showgirl calabrese.

Il direttore di “Novella 2000“, Roberto Alessi, ha parlato di un flirt con il cantante Mr Rain, conosciuto durante la settimana in cui la showgirl ha presentato “Battiti Live“. Il direttore del settimanale, in un servizio racconta che Barbara D’Urso, durante la sua trasmissione “Pomeriggio Cinque” avrebbe confermato, invece, tutt’altro. Quando nella Casa del “Grande Fratello Vip” è arrivato l’aereo con la scritta sulla scia che diceva “Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, in molti hanno ricondotto la frase ad un verso di una canzone di Mr Rain. Barbara, però, ha detto che: “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo. E mi dicono che fa parte di un gruppo“.

Elisabetta Gregoraci e lo spasimante misterioso

Secondo Barbara D’Urso, la persona ad aver mandato il messaggio ad Elisabetta Gregoraci, sarebbe Piero Barone del trio musicale Il Volo. Possibile che il giovane abbia preso una cotta per una donna più grande di lui, con un figlio di dieci anni e che le abbia mandato un tenero messaggio per manifestarle il suo amore?

E soprattutto, come si chiede il giornalista Roberto Alessi, perché il cantante avrebbe dovuto utilizzare il testo della canzone di qualcun altro e non della sua ‘Grande Amore‘ con la quale ha vinto il Festival di Sanremo? Ancora non c’è alcuna conferma su chi sia lo spasimante della showgirl e in molti sperano che il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, questa sera possa fare chiarezza sulla questione.