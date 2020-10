Sardegna, incidente frontale: muoiono due uomini di 34 e 37 anni

A Villanovafranca, in Sardegna, c’è stato un incidente automobilistico mortale. Due auto si sono scontrate, a perdere la vita due uomini.

Nella serata di ieri ha avuto luogo l’ennesimo incidente sulle strade italiane, che è finito in tragedia. Il dramma è avvenuto sulla statale 197 fra Las Plassas e Villamar, nel territorio di Villanovafranca, un comune della provincia del Sud Sardegna.

Due uomini di 34 e 37 anni hanno perso la vita in un incidente automobilistico. I due erano alla guida delle rispettive auto che, per ragioni ancora sconosciute, si sono scontrate frontalmente. L’impatto violento non ha lasciato scampo agli automobilisti, per cui i tentativi di soccorso da parte dei medici, arrivati tempestivamente sul posto, si sono rivelati vani. Sulla dinamica dell’incidente stanno investigando i Carabinieri, che hanno già provveduto ai primi rilievi.

Incidente mortale nel Sud Sardegna: due morti

Il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri, domenica 11 ottobre 2020, lungo la statale 197 nel territorio di Villanovafranca, riporta due morti. A perdere la vita è stato un 34enne di Gesturi e un 37enne di Guasila che viaggiavano al volante delle rispettive vetture, una Nissan Juke e una BMW 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due mezzi procedevano in direzioni opposte, per cause ancora da accertare, e si sono scontrate frontalmente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma per i due automobilisti non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha dovuto esclusivamente costatare il decesso. Otre al 118 sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ai Vigili del Fuoco è spettato il compito di rimettere in sicurezza il tratto stradale.