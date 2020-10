“Garko sfigato”, Selvaggia Lucarelli: attacco frontale all’attore

Il tweet al vetriolo di Selvaggia Lucarelli: “Gabriel Garko sfigato”, attacco frontale all’attore dopo la foto del ‘noto cantante’ pubblicata da Dagospia.

Un paio di giorni fa, Alberto Dandolo, attraverso il noto sito di gossip Dagospia, ha lanciato uno scoop che sta smuovendo il mondo del web. Nella foto, ci sarebbe un famosissimo cantante italiano, molto amato dal pubblico femminile, e un altro uomo virile. Lo scatto rubato sarebbe stato fatto alla Stazione Centrale di Milano e non è molto chiaro.

Leggi anche –> Grande Fratello, Gabriel Garko replica: “Quante offese gratuite!”

Secondo Dagospia, nella foto ci sarebbe un “famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani”. Ma chi è questo famoso cantante? Si sprecano le ipotesi, da Nek a Gabbani, fino a Luciano Ligabue. Nessuno di questi però conferma né smentisce.

Leggi anche –> Scoop clamoroso: cantante famoso beccato a baciarsi con un uomo | FOTO

Perché Selvaggia Lucarelli dice che Garko è “sfigato”?

Stando sempre al molto informato Dagospia, “l’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol”. Le foto sarebbero state vendute da un paparazzo qualche giorno fa e starebbero facendo il giro di tutte le redazioni gossippare. Si chiede il sito web: “Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”. L’ipotesi che si tratti di Ligabue sarebbe supportata da un indizio nel post di Dagospia.

Infatti è proprio il cantautore di Correggio che usa l’espressione “cagnara” nel suo brano più famoso, ‘Certe Notti’. In attesa di capire gli sviluppi, sulla vicenda interviene Selvaggia Lucarelli, che è come sempre caustica e chiama in causa Gabriel Garko, dandogli dello sfigato. Queste le sue parole: “Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”.