Grande Fratello, Gabriel Garko replica: “Quante offese gratuite!”

Torna a parlare Gabriel Garko che ha rivelato tutta la verità durante la puntata di Verissimo dopo il coming out al Grande Fratello

Gabriel Garko non ci sta. Così il noto attore italiano ha svelato tutta la verità durante l’ultima puntata di Verissimo sul coming out avvenuto nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello: “Da sempre ogni personaggio pubblico viene pagato per le sue ospitate televisive, al di là di quello che dice. Sembra che io dovevo fare beneficenza, o qualcosa di simile, per dire qualcosa su me stesso. Ho trovato certe affermazioni pericolose e offensive nei miei confronti e in quelli di tantissime altre persone”. Tutto sarebbe nato dopo le continue bugie di Adua Del Vesco: “L’ho vista in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”.

Grande Fratello, tanta commozione per Gabriel Garko

Durante l’intervista lo stesso Garko si è anche commosso più volte. Anche la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin non ha nascosto le lacrime, soprattutto durante il filmato della lettera di Garko durante il Grande Fratello. Il noto attore italiano è felice di questo cambiamento: al momento si sta sentendo con una persona, ma per ora non si conosce il suo identikit. La sua rabbia sarebbe nata dopo le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli che aveva rivelato come avesse incassato 60mila euro per il suo coming out al Grande Fratello Vip.