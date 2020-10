X Factor 2020, tutte le categorie ai giudici: le novità

Sono state assegnate le categorie ai giudici di X Factor 2020: novità davvero importanti per la nuova edizione

Novità importanti per quanto riguarda la nuova edizione di X Factor, il talento show musicale di Sky. Sono state assegnate le varie categorie ai giudici con la presentazione del solito Alessandro Cattelan. Così ai Bootcamp Manuel Agnelli torna con i gruppi, Emma prenderà gli under uomini, Hell Raton le under donne e infine Mika gli over. Le cinque ragazze per Hell Raton saranno Casadilego, CMQMartina, Ale, Daria Huber, Mydra. Per la fase finale, invece, con Mika ci andranno il rapper Kaima, Disarmo, Eda Marì, Vergo e N.A.I.P

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone X Factor 2020 | lei tra i giudici | la reazione della De Filippi

LEGGI ANCHE -> X Factor 2020, seconda puntata: i concorrenti fanno “scintille”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Secondo i dati la puntata di ieri sera prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti sfiorato il milione: 994mila spettatori medi con il 3,4% di share. Giovedì prossimo, 15 ottobre, saranno Emma e Manuel Agnelli a dover affrontare i propri Bootcamp per ottenere le loro rispettare formazioni per le “Last call”.