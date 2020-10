Monica Bellucci, la figlia in copertina: che somiglianza con la mamma

Due gocce d’acqua tra mamma e figlia. Monica Bellucci si è commossa pubblicando la foto in copertina della sua dolce ragazza

Un elogio alla figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel. La ragazza è nata dalla relazione tra l’attrice umbra e l’attore francese Vincent Cassel. La rivista Elle le ha dedicato una copertina con il titolo “La bella debuttante” con lei che indossa una camicia nera a pois bianchi. Così la mamma su Instagram le ha voluto dedicare un pensiero: “C’era una volta … c’era una bambina … Il tempo scorre veloce! Possa la vita proteggerti amore mio”. Tra le due la somiglianza è davvero incredibile: inoltre, la Bellucci ha avuto un’altra figlia da Cassel, di nome Leonie, nata il 21 maggio del 2010.

Il rapporto con le sue figlie è davvero straordinario come ha svelato la stessa attrice italiana ai microfoni della rivista “Madame Figaro“: “Non c’è una regola che valga per tutti. Ognuno fa come vuole, ciò che dico è valido solo per me. Ci sono donne che stanno benissimo senza bambini, ma ciò che mi dà valore sono le mie figlie”. Infine, ha concluso: “Sono qui per amarle. Questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita. Le mie figlie sono le risposte a tutte le mie domande. È stato quando sono nate che ho capito la mia ragione di essere su questa Terra”.