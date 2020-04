Lady Gaga: concerto evento e maxi raccolta contro il Covid-19 – VIDEO

Concerto evento e maxi raccolta contro il Covid-19: l’impegno di Lady Gaga per aiutare a sconfiggere il Coronavirus, raccolti 35 milioni di dollari.

Un concerto in streaming contro il Coronavirus: lo organizza Lady Gaga, che sostiene Global Citizen e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’evento si chiama One World Together at Home e si svolgerà il 18 aprile.

Trasmesso in tv e streaming in tutto il mondo vedrà la partecipazione dei big della musica mondiale. Ci saranno Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish and Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Maluma.

Unico italiano sul palco virtuale sarà Andrea Bocelli, intanto Lady Gaga non molla e tiene alta l’attenzione sul Coronavirus anche con una raccolta fondi. La cifra – ovviamente – è stratosferica: in appena una settimana, sono stati raccolti 35 milioni di dollari, donati da aziende, società tecnologiche e filantropi. Spiega la popstar: “Questo denaro servirà a molte cose come dispositivi di protezione individuale, forniture mediche, test da mandare in tutto il mondo e contribuirà a finanziare la ricerca”.