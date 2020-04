Leonardo DiCaprio impegnato nella lotta al Coronavirus – VIDEO

L’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio impegnato nella lotta al Coronavirus: donazioni record, ma non è l’unica star a sostenere la battaglia.

Diverse star internazionali si stanno mobilitando contro il Coronavirus: tra loro c’è Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar ha deciso di creare una nuova fondazione per aiutare le vittime finanziarie del Coronavirus.

L’attore ovviamente non è l’unico che si muove in prima linea. Nei giorni scorsi, era emerso l’impegno di Lady Gaga, che ha organizzato una raccolta fondi e messo in piedi un concerto in streaming contro il Coronavirus con molte star internazionali.

L’impegno contro il Coronavirus di Leonardo DiCaprio e altre star

Chiamata America Food’s Fund, l’associazione messa in campo contro il Coronavirus da Leonardo DiCaprio finanzia l’alimentazione di famiglie a basso reddito e chi ha perso il lavoro. Raccolti finora oltre 13 milioni di dollari. Tutte le donazioni saranno donate alle due organizzazioni benefiche World Central Kitchen e Feeding America. All’8 aprile erano già stati raccolti oltre tredici milioni di dollari su un obiettivo di quindici milioni.

Tra gli altri generosi donatori tra i vip internazionali, c’è un’iniziativa che ha avuto vasta visibilità. Lo scorso 29 marzo, uno spettacolo dal vivo ospitato da Elton John dalla sua cucina ha riunito diverse star della musica durante uno spettacolo di beneficenza gigante, tra cui Billie Eilish, Alicia Keys, Camila Cabello, Mariah Carey e Dave Grohl. 24 ore dopo, sono stati raccolti circa 8 milioni di dollari per le due organizzazioni benefiche Feeding America e First Responders Children Foundation.