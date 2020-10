Angela da Mondello | la clamorosa dichiarazione | ‘Il coviddi c’è’ | FOTO

Parla la signora Angela da Mondello, famosa per il suo “Non ce n’è coviddi’. Rispetto ad allora il suo pensiero oggi appare del tutto diverso.

Da Angela da Mondello su Instagram arriva un messaggio che in tanti hanno accolto con sorpresa. Lei è la donna di Mondello, in provincia di Palermo, che aveva acquisito notevole fama per il suo nazional-popolare “Non ce n’è coviddi”, esclamato nel corso di una intervista ad una inviata di Barbara D’Urso. Ma oggi Angela da Mondello stessa fa retromarch e consiglia a tutti di non uscire senza la mascherina. “Perché il Covid c’è eccome. Allora proteggiamo noi stessi e gli altri e portiamo sempre la mascherina con noi, indossandola in maniera corretta. L’altra volta scherzavo e dissi che il Coronavirus non c’era. Ora però siamo messi male”

Lo afferma lei dalla Sicilia, che è ad oggi una delle regioni più colpite dalla nuova carica virale mostrata dal virus. Lei aggiunge: “Io ci ho sempre creduto. Il mio fu solo uno scherzo, un modo per riderci su e sdrammatizzare. Vedo altre persone assumere un atteggiamento da negazionisti molto pericoloso. Ma i sassi li hanno tirati soltanto a me. Ad ogni modo gente, mai più senza mascherina e senza le dovute precauzioni”.

Quella sua famosa dichiarazione venne fatta al mare, nel corso dell’estate. La signora Angela da Mondello nel frattempo fa sapere che non aveva mai potuto presenziare in prima persona in studio da Barbara D’Urso. Questo perché ha avuto un divieto a lasciare la Sicilia a causa di una controversia con la giustizia non meglio specificata. Ora però è tutto risolto ed infatti la vedremo presto nel salotto di Lady Cologno.

