Colpo di scena nella casa de Grande Fratello Vip. A quanto pare la bella Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti i concorrenti di sasso.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip non c’è mai un attimo di tregua. Ad aggiungere del pepe alla situazione è stata questa volta Elisabetta Gregoraci. La bellissima donna è riuscita a lasciare di stucco tutti i presenti, soprattutto Pierpaolo Pretelli. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

Le cose tra Elisabetta e Pierpaolo sembravano andare per il meglio. Da tempo oramai le indiscrezioni mormoravano che ci fosse del tenero tra i due, nonostante nessuno abbia mai confermato le ipotesi con certezza. Nonostante questo, Elisabetta ha sganciato una potente bomba durante l’ultima puntata del GFV 5, stendendo tutti i concorrenti, Pierpaolo per primo. A quanto pare, il cuore della ragazza batte già per qualcun altro.

È accaduto tutto nel pomeriggio, mentre i concorrenti erano intenti ad inventare uno slogan che rappresentasse i loro caratteri e il loro percorso all’interno della Casa. Guenda ha esordito, rivolgendosi alla Gregoraci: “Elisabetta, l’illusionista!”. La battuta ha suscitato una certa ilarità tra i presenti, che hanno tutti riso, cogliendo il riferimento al rapporto tra la donna e Pierpaolo. Elisabetta non ha però preso particolarmente bene lo scherzo, e Pretelli sembrerebbe essersene reso conto.

Pierpaolo, intento a calmare le acque, in seguito alla battuta di Guenda, si è avvicinato immediatamente ad Elisabetta, nel tentativo di abbracciarla. Lei sembrerebbe però essersi scostata immediatamente, respingendo il ragazzo. In quel preciso momento ha sganciato la bomba. “Non abbracciarmi, che poi da casa pensano che siamo in flirt.” ha esclamato rivolta verso Pretelli. Poi ha continuato:”Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla Casa“. Una volta resasi conto di quanto appena detto, è stata la stessa Gregoraci ad ammetterlo: “Ecco, ho sparato la bomba”.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: tutta finzione?

Dopo la bomba sganciata dalla Gregoraci, i dubbi continuano ad assalire i telespettatori ed il popolo del web. Elisabetta ha chiarito più volte con Pierpaolo il motivo per il quale tendesse a mettere dei continui paletti nel loro rapporto. Le principali cause sarebbero quello che potrebbero pensare le persone fuori dalla Casa, ma soprattutto l’amato figlio Nathan. Ma è davvero questa la verità? In seguito alle dichiarazioni dell’ultima puntata è difficile stabilirlo con certezza. Sono dunque in attesa di scoprire come si evolverà il loro rapporto da adesso in poi.