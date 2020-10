Elisabetta Gregoraci, l’attacco dell’ex: “Interessata solo al Dio denaro”

L’ex manager di Elisabetta Gregoraci commenta le parole ed i comportamenti della soubrette lanciandole un duro attacco personale.

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha subito catalizzato l’attenzione dei telespettatori. La soubrette ha infatti intrecciato una relazione sentimentale con l’ex velino Pierpaolo Petrelli ed ha fatto alcune rivelazioni sulla sua relazione storica con Flavio Briatore. Proprio le parole sul matrimonio sono quelle che hanno fatto parlare maggiormente. La conduttrice calabrese, infatti, ha rivelato di essere stata a lungo infelice poiché l’ex marito la trascurava. Frasi che hanno fatto infuriare Flavio, il quale ha tuonato: “E’ andata al Grande Fratello per stare con i ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi che le do”.

Il settimanale ‘Nuovo‘ ha intervistato l’ex manager della soubrette, Francesco Chiesa Soprani, proprio per chiedergli un commento sulla querelle Briatore-Gregoraci. L’agente, infatti, era colui che curava gli interessi professionali di Elisabetta prima del matrimonio e la persona che ha permesso l’incontro tra lei e l’imprenditore. Commentando le parole di Briatore, Soprani dice: “Si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quello che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese”. Quindi tira una prima stoccata all’ex assistita: “Sicuramente la parola ‘riconoscenza‘ per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale”.

Elisabetta Gregoraci, l’attacco dell’ex: “Interessata al Dio denaro”

Come fatto anche in una precedente intervista, Soprani ribadisce come a suo avviso la storia con Briatore non sia iniziata per amore: “Quando lo ha incontrato Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti che i personaggi dello spettacolo”. L’agente non crede nemmeno alla relazione tra Elisabetta e Petrelli: “Sta vivendo una relazione sentimentale con un ragazzo che mai frequenterebbe fuori dal reality. Anche perché sarebbe lei che dovrebbe mantenere lui. ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa”.

Chiesa Soprani consiglia dunque a Petrelli di godersi questa avventura senza pianificare nulla: “Quando usciranno lei tornerà ad essere la donna che è sempre stata. E, anche questa volta, il dio denaro batterà l’amore”. Infine dà un consiglio anche a Flavio Briatore: “Vorrei dirgli di aprire gli occhi in modo da capire che donna ha avuto al suo fianco: lei usa le persone per il proprio interesse”.