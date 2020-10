Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Laura Tecce, chi è la giornalista e conduttrice tv: cosa sapere sulla presentatrice di diversi programmi Rai.

Nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 28 febbraio 1978, giornalista professionista, Laura Tecce si è laureata in Sociologia alla Sapienza di Roma e da diverso tempo collabora con Il Giornale e con Libero Quotidiano. Si occupa in particolare di temi sociali, ma in passato ha lavorato presso diversi uffici stampa. L’esordio televisivo su SkyTg24 risale al 2008.

Passata in Rai, è stata inviata di Confronti e di Porta a Porta, quindi autrice di vari programmi e infine conduttrice. Una delle sue ultime conduzioni è per Second Life, programma in cui racconta la quotidianità dei politici italiani, mentre da ottobre 2020 conduce un programma in seconda serata su Rai 2, dal titolo “Onorevoli Confessioni”.

La vita privata di Laura Tecce: cosa si sa della giornalista

Partecipa quindi come ospite a diversi programmi di La7, affrontando temi di politica e società. Poco si sa della sua vita sentimentale, mentre è certo che ami molto gli animali e ha anche un cagnolino, un chihuahua di nome Leo. Trasferitasi da Roma a Milano, per ragioni lavorative vive oggi nel capoluogo meneghino. Resta comunque una grande amante dei viaggi e delle località marittime. Molto atletica, pratica a livello amatoriale la kickboxing. Ha anche un profilo Instagram, con circa 5mila follower.