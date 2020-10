Belen Rodriguez viene infastidita dalla presenza dei paparazzi sotto casa ed il suo nuovo fidanzato perde la testa.

Sin da quando ha fatto il proprio debutto in Italia, la splendida Belen Rodriguez è una delle donne dello spettacolo più desiderate dagli italiani. La bellezza fisica ha indubbiamente aiutato la modella argentina ad imporsi come personaggio pubblico. L’attenzione che calamita, sia da parte degli uomini che da parte delle donne, fa sì che la sua vita sentimentale sia spesso al centro delle cronache di gossip e che ogni suo spostamento venga documentato da foto.

Leggi anche ->Belen torna a parlare del passato: “Mi fa male ancora tanto”

Negli anni l’argentina si è mostrata a più riprese insofferente nei riguardi della pressione mediatica che ha addosso. Vorrebbe che i paparazzi la lasciassero in pace per qualche periodo, permettendole di vivere la sfera privata con maggiore serenità. Tuttavia sa che tutto questo fa parte del gioco e cerca di chiudere un occhio. Chi le sta accanto è inevitabilmente esposto alla lente d’ingrandimento dei media, dunque a sopportare quel carico di stress che deriva dall’essere costantemente osservati. Una pressione che non è facile gestire, specie se non si è abituati al mondo dello spettacolo.

Leggi anche ->Belen Rodriguez L’Isola dei Famosi | ‘Sarà la conduttrice’

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen assediata dai paparazzi, il fidanzato perde la testa

Se n’è sicuramente reso conto Antonino Spinalbanese, nuovo fidanzato di Belen da due mesi a questa parte. I due si sono conosciuti per caso quest’estate, quando l’argentina è entrata nel suo salone di bellezza per via delle ferie del suo parrucchiere di fiducia. Nel giro di qualche giorno il parrucchiere ha di fatto cancellato tutta la concorrenza, compreso quell’Antinolfi con cui la Rodriguez aveva avuto un flirt poco prima.

Nei giorni scorsi la coppia è stata pizzicata poco fuori casa, Belen si è accorta dei fotografi e si è infastidita. Il fidanzato, si è girato, li ha visti ed ha reagito con un gesto di stizza: ha afferrato una bottiglietta di plastica e l’ha lanciata contro i malcapitati.