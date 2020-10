Belen torna a parlare del passato: “Mi fa male ancora tanto”

Belen Rodriguez torna a parlare del suo passato e non solo: una lunga intervista della showgirl argentina ai microfoni de “Ilfattoquotidiano”

Belen Rodriguez a tutto tondo. La magnifica modella argentina è tornata a parlare del suo passato ai microfoni de “Ilfattoquotidiano” e il caso del Revenge Porn che l’ha vista protagonista non l’ha ancora superata: “È un trauma che resta per sempre. Ho perso anche cercando giustizia. La risposta è stata ‘chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna”. Poi ha aggiunto: “Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona. Lo fai per essere grande e così dopo anni tutti hanno visto una cosa privata: è stato psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono sei ricco, sei famoso quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore?”.

Belen, il suo rapporto con Stefano De Martino

La stessa modella argentina ha svelato anche il suo rapporto con l’ex marito Stefano De Martino: “Sono molto serena. Ci abbiamo riprovato tranquillamente dopo che si era rotto qualcosa. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine: quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”.