Prime Day di Amazon 2020: gli sconti sulla valigeria da non perdere

Amazon Prime Day 2020: offerte e sconti su tutti i prodotti di valigeria perfetti per chi ama viaggiare.

Dopo essere stato rimandato, il Prime Day di Amazon è alle porte. Doveva tenersi a luglio, come sempre, ma per via dell’emergenza Covid, quest’anno l’importante appuntamento con gli sconti e le offerte del portale di e-commerce arriva a ottobre.

Non sarà più un giorno solo, ma ben due il 13 e il 14. Una doppia giornata di offerte in cui gli amanti dei viaggi devono approfittarne per comprare un nuovo set di valige, uno zaino all’avanguardia oppure per acquistare tutti i gadget legati ai viaggi che non avete mai comprato prima.

Amazon Prime Day 2020 come approfittare delle offerte

Chiaramente la prima cosa da sapere per approfittare delle offerte e degli sconti è che la data del Prime Day di Amazon comincia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e finirà alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Una durata di 48 ore!

Bisogna essere iscritti a Prime per poter usufruire degli sconti e per farlo basta sottoscrivere l’abbonamento che costa 36 euro all’anno con un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Nell’abbonamento, oltre ai benefici di avere tutte le spedizioni molto più rapide, è compreso l’utilizzo della piattaforma Amazon Prime Video e Amazon Music.

Offerte Amazon Prime Day 2020 per valigie e zaini

Nello specifico delle offerte di Amazon Prime Day 2020, chi ama viaggiare e vuole rifarsi un po’ il set di valige ci sono degli sconti molto interessanti.

Potrete scegliere tra zaini, zaini per bambini, zaini per PC portatili, cartelle, astucci e set per la scuola, borse a mano e a spalla, portafogli e porta documenti, borse da palestra, ventiquattrore, borse, cestini e Trolley per la spesa, delle particolarissime borse porta vino e portabottiglie, marsupi, valigie e set da viaggio, bagaglio a mano e borse messenger.

I must have della valigieria su Amazon durante gli sconti

Tra i prodotti più amati e acquistati dai viaggiatori durante le giornate di sconto degli Amazon Prime Day, ci sono sempre le valigie rigide perfette soprattutto per chi ama fare lunghi viaggi all’estero. Garantiscono una maggiore sicurezza del contenuto e anche per chi vuole portare qualche regalo prezioso o fragile, sono molto più affidabili.

Altro prodotto più venduto di Amazon durante le offerte sono gli zaini. Leggeri, malleabili e pronti ad ogni occasione. Se amate fare trekking o hiking avere un buono zaino resistente e magari idrorepellente potrebbe essere fondamentale. Ecco che regalarsene uno durante il Prime Day 2020 non è per niente una cattiva idea, anzi.

Quotatissimi anche gli zaini porta computer. Sono fondamentali per i nomadi digitali, ossia coloro che viaggiano per il mondo, ma continuano a lavorare perché la loro professione glielo permette.