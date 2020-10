Stefano Accorsi, 2020 da record: è l’attore più ricco al mondo

Stando ad una classifica stilata dal settimana ‘People with Money’, Stefano Accorsi sarebbe l’attore che ha guadagnato di più nel 2020.

Da qualche anno a questa parte Stefano Accorsi ha diminuito il proprio impegno recitativo, lasciando spazio ad altri attori italiani di talento e più giovani. Tuttavia la sua carriera non è in una fase calante, ai film al cinema, infatti, il bolognese ha aggiunto i progetti televisivi con Sky, sia come attore che come produttore e regista, e delle attività collaterali che cominciano a rendere e che in futuro potranno sostituire del tutto l’impegno sul set.

L’attore sembra averci visto lungo, visto che, nonostante un 2020 difficile, risulta nella top ten degli attori che hanno guadagnato di più durante l’anno. Un traguardo che era difficilmente immaginabile per chi non è a conoscenza dei business complementari dell’attore, dato che in questo 2020 ha preso parte ad un solo film, quel ‘Lasciami andare‘ di Mordini che è stato visionato in anteprima al ‘Festival del Cinema di Venezia‘.

Stefano Accorsi è l’attore più pagato del 2020?

Ad inserire Accorsi in cima alla classifica degli attori che hanno guadagnato maggiormente nel 2020 è la rivista ‘People with Money‘. La notizia è stata riportata in Italia, invece, dal sito ‘Media Mass‘. Proprio sul sito leggiamo che Stefano in questo 2020 avrebbe guadagnato tra compensi, acconti, diritti e attività la bellezza di 58 milioni di euro. Una cifra monstre, che comunque non lo porterebbe in cima alla classifica degli attori più pagati dell’anno.

Secondo la lista stilata da ‘Forbes‘, infatti, l’attore che ha guadagnato di più nel 2020 è stato Dwayne Johnson (87,5 milioni), seguito da Ryan Reynolds (71,5 milioni) e Mark Whalberg (58 milioni). Se la cifra calcolata da ‘People with money’ fosse esatta, dunque, Accorsi sarebbe sul podio ex aequo con Whalberg, tuttavia non appare nella lista di Forbes. Probabilmente, perché, gli introiti di Accorsi provengono soprattutto dalle attività collaterali.

Nella rivista viene spiegato come il patrimonio stimato dell’attore italiano sia di 185 milioni di euro. Cifra raggiunta proprio grazie a saggi investimenti in altri ambiti lavorativi. Accorsi, infatti, possiede pacchetti azionari, accordi con l’azienda di cosmetici ‘Cover Girl‘, diversi ristoranti, una squadra di calcio, una linea di moda – ‘Seduzione by Stefano Accorsi’ -, un profumo di successo ‘Da Stefano con Amore‘ e persino una propria marca di vodka, la Pure Wonderaccorsi.