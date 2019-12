Stefano Accorsi, chi è: età, carriera, moglie, figli, vita privata dell’attore

L’attore bolognese Stefano Accorsi non ha bisogno di presentazioni, parliamo infatti di uno degli attori più apprezzati e conosciuti del cinema italiano attuale, nonché di un personaggio pubblico spesso al centro della cronaca di gossip.

Stefano Accorsi, chi è: età, carriera e vita privata

Nato a Bologna il 2 marzo 1971, Stefano accorsi ha 48 anni e da un ventennio è uno degli attori più apprezzati del bel Paese. Conclusi gli studi scientifici al Liceo Sabin di Bologna, si è iscritto alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone dopo aver avuto una piccola parte nel film di Pupi Avanti ‘Fratelli e Sorelle’. Si diploma nel 1993 ed ottiene un posto stabile nella Compagnia del Teatro Stabile di Bologna. Nel 1994 è protagonista dell’iconico spot del Maxibon dove la sua battuta “Du gustis is megl che uan” diventa un cult.

La sua carriera cinematografica raggiunge il primo picco nel 1996, quando viene scelto per recitare nel film cult ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo‘, tratto dall’omonimo libro di Enrico Brizzi. Il successo di critica arriva, però, due anni dopo quando viene premiato come miglior attore per l’interpretazione in ‘Radio Freccia‘ di Luciano Ligabue (riceve sia il David di Donatello che il Ciak d’Oro). La definitiva consacrazione arriva nel 2001, quando recita il ruolo di protagonista nel film di Muccino ‘L’Ultimo Bacio‘ per il quale riceve il secondo Ciak d’Oro. Nello stesso anno recita ne ‘Le Fate Ignoranti‘ (Nastro d’Argento e Globo d’Oro come miglior attore protagonista) e nel film cult ‘Santa Maradona.

Dopo il 2001 Stefano Accorsi continua a recitare in numerosi film, comincia la carriera da regista ed una collaborazione con Sky che porta alla produzione di un altro grande successo commerciale: ‘Romanzo Criminale’. Sebbene le sue interpretazioni siano globalmente apprezzate, prima di ricevere un altro premio bisogna attendere il 2016, quando recita in ‘Come il vento’, film per il quale ottiene il secondo David di Donatello ed il terzo Nastro d’Argento.

Per quanto riguarda la vita privata, Stefano Accorsi è stato legato sentimentalmente per dieci anni con la modella francese Laetitia Casta. Una storia d’amore che ha portato alla nascita di due figli: Orlando (2006) e Athena (2009). La loro relazione si è conclusa nel 2013, anno in cui l’attore bolognese si è legato a Bianca Vitali. La coppia è convolata a nozze nel 2015 e nel 2017 ha salutato l’arrivo del loro primogenito Lorenzo.