Stefano Accorsi, avete mai visto i suoi 4 figli? Ecco chi sono

Stefano Accorsi è padre di 4 splendidi bambini, alcuni avuti dal primo matrimonio ed altri dal secondo: scopriamo chi sono.

Da diverso tempo a questa parte Stefano Accorsi è uno degli attori italiani di punta del movimento cinematografico nostrano. La sua carriera è decollata a cavallo tra gli anni ’90 ed i 2000, con film cult come ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo‘, ‘Radio Freccia‘ e ‘Santa Maradona‘. L’apice della notorietà però, l’ha raggiunta con il film di Muccino ‘L’Ultimo Bacio’. Da quel magico 2001, la sua carriera è definitivamente decollata ed oggi Accorsi è uno degli attori più stimati e pagati d’Europa.

Leggi anche ->Stefano Accorsi | altro figlio in arrivo | sarà padre per la quarta volta | FOTO

Gli inizi del 2000 sono stati importanti anche per la sua vita privata. Proprio in quel periodo infatti ha fatto la conoscenza e si è innamorato di Laetitia Casta, attrice e modella francese che ha sposato nel 2003 e dalla quale ha avuto due figli: Orlando (2006) e Athena (2009). Il loro matrimonio si è concluso nel 2013, ma la rottura non ha impedito loro di rimanere in buoni rapporti, sia per il bene dei figli che per l’affetto che è sempre presente.

Leggi anche ->Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali: età, lavoro, foto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stefano Accorsi: il matrimonio con Bianca Vitali e l’arrivo di altri due figli

Conclusa la storia d’amore con Laetitia, Stefano si è innamorato della giovane attrice e modella Bianca Vitali. Figlia del noto giornalista Aldo Vitali, Bianca è entrata nel mondo del lavoro attraverso le passerelle. Assistita dall’agenzia Why Not Model, Bianca affianca il suo lavoro come modella alla passione per la recitazione. Proprio questo amore professionale la porta a conoscere Stefano. I due si sono sposati nel 2015 e l’anno seguente hanno accolto il primo figlio Lorenzo. Pochi mesi fa è nato il secondogenito della coppia e quarto figlio dell’attore bolognese, Alberto.

Stefano ama alla follia i suoi figli e dopo la nascita di Alberto ha dichiarato al ‘Corriere‘ che l’arrivo di un figlio è un’emozione fortissima, alla quale: “Non ci si abitua mai”. Proprio i bambini sono la fonte d’ispirazione dell’attore, come da lui stesso ammesso: “i figli sono importanti per darsi fiducia e costruire progetti”. Chissà se proprio i figli potranno essere nei prossimi anni al centro di nuovi progetti lavorativi. Ci vorrà ancora tempo, ma tra qualche anno sia Orlando che Athena potranno affacciarsi al mondo dello spettacolo, magari proprio al fianco dell’illustre padre.