Juventus Napoli, vigilia si accende: 2 positivi nello staff bianconero

Il Coronavirus rischia di condizionare la partita tra Juventus e Napoli, vigilia si accende: 2 positivi nello staff bianconero.

Sta diventando sempre più incandescente, a causa del Coronavirus, il big match di domani sera che vede di fronte Juventus e Napoli. Nel pomeriggio di oggi, si era appreso che i partenopei dovranno fare a meno di Elif Elmas, risultato positivo al tampone. Si aggiunge al già indisponibile Piotr Zielinski, risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri.

Non è finita qui: a quanto pare anche nello staff bianconero ci sarebbero almeno 2 positivi al Coronavirus. Lo comunica la società bianconera in una nota ufficiale, spiegando: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff”.

Chi sono i due positivi nello staff della Juventus in attesa della sfida col Napoli

La Juventus precisa: “Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

La Lega Serie A – dopo aver rinviato la partita tra Genoa e Torino – per il futuro ha deciso di adottare da adesso in poi le direttive previste dall’Uefa. Le norme prevedono infatti che se una squadra ha 12 giocatori disponibili e almeno un portiere possa scendere comunque in campo. Intanto sono almeno 26 tra calciatori e staff i tesserati del Genoa risultati positivi in questi giorni al Coronavirus.