Guillermo Mariotto è fidanzato? La verità sulla sua vita privata

Guillermo Mariotto è uno dei volti noti di “Ballando con le Stelle” ed è molto amato dal pubblico. In molti si domandano se lo stilista affermato sia fidanzato o sposato.

Guillermo Mariotto è uno dei volti simbolo del programma di Raiuno, “Ballando con le Stelle“. E’ conosciuto per essere un giudice inflessibile senza peli sulla lingua nel programma condotto da Milly Carlucci. Mariotto è uno stilista affermato che, dal 1994, ha preso le redini della maison Gattinoni come direttore creativo.

Lo stilista è legato alla maison da quando ha conosciuto nel 1988 Raniero Gattinoni, figlio della fondatrice della griffe, Fernanda Gattinoni. Mariotto era appena tornato da un viaggio in Europa ed ha catturato immediatamente l’attenzione di Gattinoni per il suo eclettismo e la sua poliedricità. Giullermo è sempre stato molto attento alla privacy e alla riservatezza, soprattutto quando si trattava della sua vita privata ed è molto arduo captare dei dettagli sulla sua vita amorosa. Il giornalista Pierluigi Diaco lo ha definito “un uomo pieno di luci e ombre, riservato e misterioso“.

Visualizza questo post su Instagram Ho voglia di ballare con te #ballandoconlestelle #millycarlucci #rai1 Un post condiviso da Guillermo Mariotto (@guillermomariottoreal) in data: 26 Set 2020 alle ore 1:41 PDT

Guillermo Mariotto e il rapporto con l’amore

Guillermo Mariotto è nato a Caracas il 13 aprile 1966, da madre venezuelana e padre italiano. Vive a Roma da molti anni e lì conduce il suo quotidiano, che parla di arte, ma anche di fede. Dei suoi genitori ha raccontato che la madre studiava medicina, mentre si prendeva cura di lui e dei suoi fratelli; mentre il padre, avvocato, era un uomo estremamente severo e geloso. Fin da piccolo, Guillermo si è appassionato alla moda e all’arte, laureandosi alla California College of Arts and Craft di San Francisco. Secondo il mondo del gossip, lo stilista non sarebbe né fidanzato, né sposato, non avendo ancora trovato la persona giusta in grado di farlo innamorare. Nella sua sfera affettiva, però, c’è l’adorato cane e i nipoti, di cui ha parlato spesso durante le interviste. L’anno scorso, quando il portale Gay.it l’ha interrogato sulla sua vita sentimentale, è stato abbastanza restio a parlarne: “Ormai potrei vivere di ricordi“. Sul suo orientamento sessuale, invece, è stato piuttosto chiaro: “Mi disturbano tutte le etichette, ma sono gay. Non ho mai avuto segreti, né tantomeno tabù“.

