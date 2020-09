Ballando con le Stelle, Paolo Conticini senza veli su Instagram

Paolo Conticini è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle e si è mostrato su Instagram senza veli, scatenando molti commenti dei fans.

Paolo Conticini, classe 1969, è un attore e conduttore televisivo italiano. E’ considerato tra i personaggi più apprezzati nell’edizione di quest’anno di “Ballando con le Stelle“, dove è in gara in coppia con la maestra di ballo Veera Kinnunen.

Al termine della prima puntata di “Ballando con le Stelle” è stata pubblicata la classifica e i risultati mostravano tra le prime due coppie vincitrici Paolo Conticini e Veera Kinnunen, assieme a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, non rivelando chi tra le due coppie avesse vinto la puntata. L’attore Paolo Conticini, nel frattempo, continua ad aggiornare ogni giorno i suoi followers attraverso il suo profilo Instagram, dove ha un seguito di 180 mila followers. Qualche ora fa ha aggiornato il suo pubblico condividendo una sua foto e facendo una domanda diretta ai suoi seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Cos’è per voi la felicità? Buona giornata a tutti. Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini) in data: 29 Set 2020 alle ore 1:00 PDT

Le domande di Paolo Conticini ai followers

Uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione attuale di “Ballando con le Stelle“, Paolo Conticini, ha chiesto ai suoi followers: “Cos’è per voi la felicità?“, attraverso Instagram. Augurando una buona giornata a tutti i suoi seguaci, l’attore ha ricevuto migliaia di commenti, tra i quali anche quello di Carolyn Smith che, sabato, si era detta delusa da lui. “Per me la felicità è svegliarmi con un sorriso in più!“, ha riposto la giudice. Per il momento il pubblico sembra essere conquistato dall’attore in coppia con Veera Kinnunen ma adesso bisogna attendere i prossimi appuntamenti della trasmissione per vedere come se la caveranno.

