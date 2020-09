Ballando con le stelle, battuta choc di Mariotto sulla lingua di Scardina

La battuta di Mariotto sulla lingua di Scardina ha suscitato scalpore ed ilarità tra i membri della giuria di Ballando con le stelle.

Dopo l’inizio di puntata commovente in cui la conduttrice Milly Carlucci ha voluto sintetizzare le difficoltà affrontate in questi mesi ed i relativi ritardi nell’inizio di questa nuova edizione di Ballando, è cominciata finalmente la competizione. Nemmeno il tempo di dare il via alle danze e Guglielmo Mariotto si è fatto riconoscere con una battuta che ha lasciato gli altri senza parole.

L’occasione è stata la prima esibizione di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. Finito il ballo, il giudice ha subito sottolineato che aveva gradito il momento in cui Daniele aveva tirato fuori la lingua. Non appena ha concluso la frase Milly lo ha bloccato richiamandolo scandalizzata: “Mariottooo!”. Carolyn Smith è rimasta addirittura a bocca aperta, mentre gli altri l’hanno presa a ridere.

Ballando con le stelle, la giuria prende in giro Mariotto per la battuta su Scardina

Dopo la battuta, infatti, i tribuni hanno ironizzato sulla reazione di Mariotto scherzando sul sua reale opinione sull’esibizione. Questi infatti hanno cominciato a dire che in realtà era pronto a dare un voto molto basso a Scardina, ma che appena lo ha visto che tirava fuori la lingua ha cambiato idea portando il voto a 8. Tutti ridevano e Mariotto, stando allo scherzo, zittisce tutti dicendo che era rimasto favorevolmente colpito dall’esibizione, anche prima di quel momento.