Gabriel Garko, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza incredibile

Gabriel Garko ha presentato ai propri follower sui social i propri genitori con una foto d’epoca in cui erano giovanissimi.

Pur essendo un personaggio pubblico di successo ormai da decenni, della vita privata di Gabriel Garko si conosce veramente poco. L’attore di punta delle fiction di successo Mediaset, infatti, è molto geloso della sua privacy e difficilmente espone dettagli della sua vita privata. Sappiamo che in passato è stato fidanzato con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, mentre recentemente si è vociferato di una presunta relazione con il collega Gabriele Rossi. Quando le voci sono state messe in giro l’attore non ha risposto direttamente né si è preoccupato di smentire o confermare.

Tuttavia settimana scorsa Gabriel ha fatto un passo in avanti in questa direzione. Durante un serale del Grande Fratello Vip ha letto una lettera all’ex fidanzata in cui faceva capire che il proprio orientamento sessuale è stato tenuto nascosto per tanto tempo. Oggi nella puntata di ‘Verissimo’ svelerà di aver avuto una relazione con un uomo per 11 anni, finita proprio perché si dovevano nascondere da sguardi indiscreti. Nella stessa puntata arriva anche la conferma della relazione con Gabriele Rossi, la quale però è già finita da tempo.

Gabriel Garko presenta i genitori: la somiglianza è incredibile

Mamma e papà 😉 Pubblicato da Gabriel Garko su Domenica 12 agosto 2018

Come detto l’attore è una persona molto riservata, ma in questo periodo si è aperto molto. Sarà forse per questo motivo che per la prima volta da quando ha un account social, Gabriel ha deciso di condividere con i follower una foto in bianco e nero di mamma e papà. La foto è stata molto apprezzata dagli ammiratori dell’attore, i quali hanno notato un pizzico di malinconia nello scatto, ma ne hanno apprezzato la bellezza. Inoltre sono molti quelli che hanno ravvisato una grande somiglianza con Gabriel, il quale sembra aver preso caratteristiche da tutti e due i genitori.