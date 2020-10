Ballando con le Stelle, la gaffe di Paolo Belli lascia Milly senza parole

Un errore può capitare a tutti, anche ai migliori. A capo della clamorosa gaffe questa volta c’è Paolo Belli, a Ballando con le Stelle.

Il palco di Ballando con le Stelle sta vedendo in quest’ultima edizione i fuochi d’artificio. Tra le magnifiche esibizioni dei concorrenti e le performance degli abili presentatori, il pubblico è decisamente soddisfatto. In mezzo alla professionalità e al divertimento, possono delle volte capitare alcuni errori. Scopriamo insieme quello che è successo nell’ultimo episodio andato in onda della trasmissione.

Proprio così, a quanto pare dalle labbra di uno dei due presentatori è uscita qualche parola di troppo, o meglio, la parola sbagliata. A capo della clamorosa gaffe c’è niente meno che Paolo Belli. L’uomo ha però saputo abilmente destreggiarsi nonostante l’errore, appoggiato dalla collega Milly Carlucci.

Il presentatore è inciampato nel momento dell’annuncio delle dodici coppie partecipanti alla gara. Una volta arrivato al nome di Rosalinda Celentano, l’uomo si è confuso, citando erroneamente quello della sorella, Rosita. Un momento di generale imbarazzo è sceso sul palco per qualche secondo. L’atmosfera di allegria è stata però immediatamente ripristinata, grazie soprattutto all’intervento della Carlucci.

È stata proprio Milly ad aiutare il collega ad uscire dalla situazione di imbarazzo. La donna ha infatti ripreso Paolo Belli, bacchettandolo per l’errore commesso. “Rosalinda! È Rosalinda!” ha detto rivolta verso di lui. La concorrente chiamata in causa, dal canto suo, non se l’è per nulla presa. Dopo un generale momento di stupore, ha sorriso di fronte alla gaffe, lasciandosi scivolare addosso l’accaduto. Nonostante ciò, la presentatrice ha continuato, esortando Belli a porgere le proprie scuse a Rosalinda. L’uomo, di tutta risposta, ha promesso che lo avrebbe sicuramente fatto.

È successo tutto all’inizio della terza puntata mandata in onda del celebre programma Ballando con le Stelle. Uno dei due presentatori, Paolo Belli, ha commesso un errore, fortunatamente non grave. La gaffe di Belli ha avuto come oggetto principale la concorrente Rosalinda Celentano. Quest’ultima è stata annunciata dall’uomo con il nome della sorella, ovvero Rosita. Il momento di generale imbarazzo è però stato superato in un battibaleno, soprattutto grazie all’aiuto di Milly Carducci, che è riuscita in poco tempo ad aggiustare le cose.