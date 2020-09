Secondo alcune recenti indiscrezioni, Raimondo Todaro non riuscirà subito a rimettersi in pista per affiancare la talentuosa Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle.

L’avventura di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle si ferma qui? I dubbi si rincorrono dopo quanto dichiarato da Guillermo Mariotto oggi a Domenica In. Il giurato venezuelano ha spiegato che l’operazione cui si è sottoposto il ballerino – sotto i ferri per oltre due ore a causa di un’appendicite che stava per andare in peritonite – non è stata così semplice. Da circa una settimana Todaro è ricoverato al Gemelli di Roma e non uscirà prima del prossimo martedì. Di qui l’interrogativo: riuscirà a rimettersi immediatamente in pista per affiancare Elisa Isoardi?

Aspettando Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle

Secondo Guillermo Mariotto c’è la possibilità che la Isoardi sia costretta di nuovo a ballare da sola il prossimo sabato, come nel corso della seconda puntata. “L’operazione di Raimondo Todaro non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore. Lo dimettono martedì ma riuscirà subito a ballare? Non è una cosa semplice, stanno valutando”, ha detto il giudice di Ballando Mara Venier. “Martedì dovrebbe uscire dall’ospedale ma non sappiamo se sarà in grado di ballare”.

Intanto l’improvviso malore di Raimondo Todaro ha messo a tacere i gossip sul ballerino e la sua allieva. Da settimane lui e la Isoardi due vengono sorpresi dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto intimi: prima la passeggiata mano nella mano per le vie di Roma, poi il bacio all’esterno degli studi Rai. Un’amicizia speciale, come dice il Nostro, o qualcosa di più? Anche questo interrogativo attende una risposta…

EDS