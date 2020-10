Cosa sapere su Licia Troisi, chi è la scrittrice di fantasy: carriera e curiosità, l’esordio incredibile a soli 24 anni.

Nata a Roma nel 1980, esordiente giovanissima nel panorama letterario, Licia Troisi è l’autrice fantasy italiana più venduta al mondo. Un enorme successo negli anni hanno riscosso le sue saghe del “Mondo Emerso”, della “Ragazza Drago” e dei “Regni di Nashira”, tutte pubblicate da Mondadori.

Per Mondadori, nel 2015, ha pubblicato “Dove va a finire il cielo”, il suo primo libro di divulgazione scientifica. La ragazza si è laureata in astrofisica il 17 dicembre 2004, con una tesi sulle galassie nane. Invece, qualche anno dopo ha conseguito il dottorato in astronomia. Dice di scrivere racconti da quando ha sette anni e il primo romanzetto da 20 pagine a otto anni.

Chi è Licia Troisi, amatissima scrittrice fantasy

Nel concreto, è comunque negli anni dell’università che inizia la stesura dei fantasy che rientrano nelle sue saghe. A 21 anni, scrive il ciclo delle Cronache del Mondo Emerso, il cui primo volume verrà pubblicato solo nel 2004, dopo una lunga gestazione e una fase intensa di correzioni ed editing. Da aprile 2004 ad aprile del 2005, in un anno, escono i primi tre capitoli della saga, che hanno un successo enorme, ma vengono ampiamente contestati. La tesi è che Licia Troisi sia troppo giovane per quel tipo di successo.

In seguito, ha intrapreso una seconda trilogia, Le guerre del Mondo Emerso, il cui primo volume è uscito ad aprile 2006. Il successo della scrittrice è enorme e va ben oltre i confini nazionali, tant’è che come detto è l’autrice fantasy italiana più venduta al mondo e in genere è tra le scrittrici che vendono di più. Negli anni dell’università conosce anche l’uomo della sua vita e a 27 anni si sposa. Oggi è madre di Irene, nata il 17 dicembre 2009.