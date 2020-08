Elena Ferrante: chi c’è dietro la scrittrice misteriosa – VIDEO

Il caso Elena Ferrante: chi c’è dietro la scrittrice misteriosa: si tratta di un uomo o una donna, il giallo senza soluzione.

Basta un tweet per riaprire il dibattito non solo sui social sulla reale identità di Elena Ferrante, ovvero il caso letterario più noto a livello mondiale degli ultimi anni. “Ma perché gli uomini sono così ossessionati col dire che Elena Ferrante in realtà sia un uomo”, si chiede un’utente.

Quindi prosegue, domandando ancora: “Non riuscite ad accettare che uno degli autori italiani di maggiore successo sia una donna o non riuscite a credere che una donna riesca a scrivere opere de genere?”. Basta dunque così poco perché il tema si infiammi.

In realtà, leggendo i cinguettii su Twitter, dove intanto l’argomento è in trend topic, la stragrande maggioranza degli utenti crede che Elena Ferrante sia effettivamente una donna e che molti dettagli nei suoi romanzi lo dimostrino. Tra tanti, una utente spiega: “Il modo in cui descrive il parto e cosa le donne siano e diventino in una società agli occhi degli uomini è talmente preciso, ruvido ma allo stesso tempo sottile e delicato con una sensibilità che un uomo non ha”.