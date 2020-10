Grande Fratello, Vip Denis Dosio bestemmia in diretta e le telecamere riprendono la sua espressione blasfema. C’è il serio rischio di una squalifica.

Aveva colpito tutti per la sua confessione con tanto di pianto davanti alle telecamere. Stiamo parlando di Denis Dosio, che al GF Vip 2020 aveva raccontato delle difficoltà emotive sorte dopo gli insulti per nulla giustificabili di alcuni haters. Il ragazzo, che dal 2014 ha intrapreso una proficua carriera di YouTuber e che si rivolge ad una platea di giovanissimi, finisce però con l’essere protagonista di un episodio altrettanto spiacevole.

E sempre all’interno della casa più spiata d’Italia. Il 19enne di Forlì infatti ha esclamato una bestemmia, con la sua espressione blasfema ripresa in diretta dalle telecamere. Milioni di telespettatori hanno assistito a quanto successo ed ora sembra profilarsi per lui una squalifica. Del resto i precedenti in tal senso non mancano. Tanto al Grande Fratello, nelle sue diverse iterazioni, quanto in altri reality show. Il fatto è accaduto tra il 1° ed il 2 ottobre, intorno alle 02:00 del mattino. “Dio b**a” ha detto con un tono alterato Denis Dosio, nel buio della camera da letto. La frase è stata captata con il romagnolo in quel momento non inquadrato.

Denis Dosio bestemmia, squalificato dal GF?

L’obiettivo era infatti focalizzato su Adua Del Vesco e Dayane Mello, entrambe a letto. Gli altri coinquilini che erano con il 19enne hanno reagito, in particolare Francesco Oppini ha reagito con un “No, nooo”. Ma stamattina gli altri vip della casa ne hanno parlato, in particolare Tommaso Zorzi, che ha raccontato tutto a Patrizia De Blanck parlando di “intercalare tipico romagnolo, però l’hanno sentito tutti”. C’è da dire che in diversi sul web che seguono tutto quanto accade nella casa del Grande Fratello propendono per un certo grado di inconsapevolezza da parte di Denis.

La decisione nella puntata in diretta di stasera

Ed in tanti fanno affidamento proprio su quello che è un costume tipico di molti dialetti che fanno uso, a volte anche in maniera eccessiva e certamente non di buon gusto, delle bestemmie. Come da regolamento dovrebbe ora fare seguito una squalifica ma non in pochi stanno chiedendo alla produzione del GF di chiudere un occhio per stavolta e di rivedere tale norma. Una decisione in tal senso verrà presa nella puntata in diretta da studio del 2 ottobre 2020. Si attende un comunicato letto in live davanti alle telecamere dal conduttore Alfonso Signorini.

