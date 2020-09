Gf Vip, nuovo bacio Gregoraci-Pretelli: che imbarazzo per lui! – VIDEO

La chimica sviluppatasi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è ormai innegabile. Vedere per credere.

E (nuovo) bacio fu. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono tornati a sfiorarsi le labbra nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo la sensuale coreografia sulle note di “Señorita”. Un contatto solo fugace, ma che potrebbe preludere a qualcosa di molto più serio, in un’atmosfera che è già incandescente… Ad avvicinarli ci ha pensato il Grande Fratello che, a suon di prove settimanali che prevedono una vicinanza fisica, ha fatto in modo che finissero sempre in coppia.

L’attrazione fatale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

L’attrazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è ormai innegabile. Lui ha ammesso di essere ammaliato dalla conduttrice, che sembra ricambiare, benché frenata dalla consapevolezza di essere “spiata” da casa. Insomma, i due vanno avanti per forza di cose con i piedi di piombo, ma ciò non ha impedito la reazione fisica di Pretelli al bacio che, imbarazzato per l’incidente, ha chiesto a Elisabetta di nasconderlo. E il video della “performance” è diventato immediatamente virale in rete. Fino a quando la conduttrice ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco e l’aitante moro riusciranno a trattenersi? Si accettano scommesse…

Ma se lui reagisce così a un bacio a stampo come potrebbe reagire dopo un limone? Inizio a temere per l’incolumità di Pretelli#gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/FNr6UouCON — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 28, 2020

