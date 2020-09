Grande Fratello, Denis Dosio scoppia in lacrime: il motivo

Ancora tanti racconti personali durante la quarta puntata del Grande Fratello. Denis Dosio è stato protagonista con una storia del passato

Novità importanti durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini si è focalizzato sul passato di Denis Dosio, che prima di diventare una star di Youtube è stato vittima del bullismo degli hater. Così nei giorni scorsi il giovane concorrente aveva svelato agli altri coinquilini le lacrime della madre nel leggere alcuni commenti davvero incredibili. Così in confessionale lo stesso influencer ha svelato la sua storia sfogandosi in un pianto liberatorio: “Certo mi ha reso più forte, mi ha reso il ragazzo che sono. Sono maturato, però, è una ferita che non avevo mai ammesso a me stesso. Non l’avevo mai fatto perché temevo che mia madre lo scoprisse e stesse male ancora una volta per me. Qui ti chiudi in te stesso e rifletti”. Poi ha aggiunto: “Mi sono sfogato con gli altri. Ho condiviso una parte della mia vita che in genere cerco di non condividere. Io provo a trasmettere solo cose positive”.

Grande Fratello, tutta la verità di Denis Dosio

Successivamente lo stesso influencer ha rivelato: “Arrivavano in continuazione messaggi e così mia madre piangeva. Erano del tipo: ‘Se incontrassi tua mamma, la brucerei nell’acido’. Io sorridevo, ma dentro stavo male. Mi sono detto: ‘Alla faccia di tutti, io ce la devo fare’. Proprio per quello che nelle stories non mi sono mai mostrato debole e sono sempre andato avanti”.