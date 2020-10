Grande Fratello, confessione bollente della Gregoraci a Petrelli

Ancora nuovi retroscena nella casa del Grande Fratello con Elisabetta Gregoraci. Ecco la confessione di Pierpaolo Petrelli a Matilde Brandi

Sono giorni davvero frenetici nella casa del Grande Fratello. E si continua a parlare costantemente del flirt nato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due sono sempre molto più intimi dopo il bacio in piscina nei giorni scorsi: così lo stesso ragazzo è ormai perso per l’ex moglie di Flavio Briatore. Un nuovo colpo di fulmine avvenuto nella casa più spiata dagli italiani ritrovando le piccole cose a cui non era più abituata. E nei giorni scorsi si è confessata dei suoi malumori con la contessa De Blanck: “Briatore mi trascurava, quando morì mia madre lui andò in discoteca”.

Grande Fratello, Gregoraci-Petrelli sempre più intimi

Pierpaolo Petrelli così ha svelato a Matilde Brandi il retroscena davvero bollente poco prima di cena: “Prima in piscina mi ha detto ‘Ho voglia di fare l’amore con te’!”. Così la coreografa ha voluto subito chiarire: “Lei ha un vissuto, una determinata situazione. Io credo che lei non si sia mai rifatta una vita perché c’è ancora un legame, anche se non credo sia ancora innamorata. Comunque qui è rinata”. Così l’ex velino di Striscia La Notizia le ha dato ragione: “Piano piano vorrei portarla a non pensare più”. Infine, la Brandi ha concluso: “La tua tattica alla lunga premia! Fatti cercare, sta vivendo una cosa bella”.