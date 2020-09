Gf Vip 5, Paolo Brosio non entra nella casa: è in ospedale

Retroscena importante per quanto riguarda l’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello per la nuova edizione Vip

Non c’è stato l’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello per la nuova edizione Vip 5. Così la stessa redazione ha pubblicato un tweet ambiguo sul profilo ufficiale, in cui non comparivo il suo nome. Successivamente durante la puntata, invece, è apparso un post sul profilo Instagram, in cui c’è stato l’annuncio che per accertamenti in ospedale il suo ingresso nella casa è stata rinviato. Così in occasione della seconda puntata ci saranno novità importanti dopo l’annuncio di Alfonso Signorini: “Purtroppo questa sera non è qui con noi come previsto perché ha avuto alcuni problemi di salute”.

Gf Vip 5, controlli medici per Paolo Brosio

Lo stesso conduttore del Gf Vip ha, poi, rivelato di averlo sentito telefonicamente spiegando che si trova in ospedale soltanto per alcuni controlli. Signorini gli ha dato un grosso in bocca al lupo con la speranza di abbracciarlo presto. E così dopo il rinvio dell’ingresso nella casa di Elisabetta Gregoraci, c’è stato un nuovo cambiamento nella scaletta del Grande Fratello Vip 5.