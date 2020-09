Paolo Brosio, chi è l’ex moglie Gretel Coello: età, foto, lavoro

L’ex moglie di Paolo Brosio è una splendida e talentuosa modella. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gretel Coello.

Bella da morire e con un sorriso che farebbe girare la testa a tutti. Chi è la splendida Gretel Coello? A quanto pare, la donna, è stata niente meno che la moglie di Paolo Brosio, ed il loro matrimonio risale al periodo precedente alla svolta religiosa che ha interessato l’uomo.

La bella Gretel non ha mai smesso di sorridere, nemmeno dopo la rottura con Paolo Brosio. La donna, splendida modella di origini cubane, ha lasciato nel cuore di Brosio una cicatrice profonda, che si è rimarginata soltanto dopo molto tempo.

Non si sa molto di Gretel. La donna, amante della privacy, negli anni ha preferito mantenere un profilo basso, lontana dalle luci dei riflettori. Sul suo conto si sa però che ha lavorato per SkyMeteo, e che è stata la seconda moglie di Paolo Brosio. Il loro matrimonio è iniziato nel 2004 e si è concluso nel 2008, durando dunque 4 anni. La causa della separazione sembrerebbe essere stata un tradimento da parte di lei.

L’allontanamento dalla compagna ha causato un crollo emotivo in Paolo Brosio. Nel 2009, per un’intervista a La Stampa, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’argomento. “Mi sono fatto male con il divertimento: l’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppur chiedere come si chiamano”. Poi ha continuato: “Con loro è arrivato il resto: l’alcol, lo stordimento, la droga“.

Gretel Coello: la splendida ex moglie di Paolo Brosio

